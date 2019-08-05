5 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Евгений Цоц, , 13:11 — REGNUM

От несчастных случаев не застрахован никто. И, хотя в обязанности работодателя входит обеспечение безопасности сотрудников, производственные травмы, увы, не редкость. Большинство крупных работодателей довольно успешно внедряют на производстве системы безопасности, следят за здоровьем своих сотрудников. А в прошлом году Россия присоединилась к международной концепции «нулевого травматизма». В рамках этой программы специалисты Фонда социального страхования (ФСС) разрабатывают дорожные карты, в соответствии с которыми делается анализ травматизма и профессиональных заболеваний в организациях и разработанные по итогам рекомендации направляются работодателям. Это уже дает свои результаты, помогает руководству компании «играть на опережение» и существенно снижать уровень травматизма и профессиональных заболеваний. Но, к сожалению, полностью исключить риски пока невозможно. Что делать, если все-таки избежать травмы не удалось?

Фонд социально страхования

В России действует система поддержки граждан, пострадавших на производстве. Её единственным оператором является ФСС, сделавший механизм помощи доступным и эффективным. Важной частью его работы является реабилитация пострадавших. Ежегодно Фонд тратит миллиарды рублей на страховые выплаты и оплачивает дополнительные расходы, связанные с реабилитацией. Это позволяет не только защитить от рисков, связанных с утратой заработка, но и возвратить людей к общественно полезной, активной трудовой деятельности.

При наступлении страховых случаев ФСС предоставляет единовременные и ежемесячные страховые выплаты. Кроме того, пострадавшим оплачиваются дополнительные расходы по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. Деньги могут пойти на оплату расходов на медицинскую помощь, на приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий, на уход за застрахованным лицом, проезд застрахованного и сопровождающего его лица к месту лечения, санаторно-курортное лечение, изготовление и ремонт протезов, обеспечениетехническими средствами реабилитации и транспортными средствами, а также на оплату расходов на профессиональное обучение (дополнительное профессиональное образование).

Пожалуй, самыми востребованными на сегодняшний день являются санаторно-курортные услуги. Фонд оплачивает лечение, проживание и проезд застрахованного лица, а также, в случае необходимости, и сопровождающего. Более того, оплачивается и отпуск застрахованного. В 2018 году оплату расходов на санаторно-курортное лечение получили 102,7 тыс. человек, в том числе — со спинальными травмами и передвигающиеся с помощью кресел-колясок. Расходы составили 5 403,6 млн рублей.

Санаторий Марина Каширская © ИА REGNUM

Очень часто пострадавшие обращаются за помощью в приобретении лекарственных препаратов. В 2018 году этой услугой воспользовались 92,2 тыс. человек, сумма расходов составила 1 120,8 млн рублей.

Фонд оплачивает изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт. В прошлом году Фонд потратил на это 1 636,1 млн рублей для 34,9 тыс. застрахованных лиц, на медицинскую помощь после произошедшего тяжелого несчастного случая было выделено 698,9 млн рублей, на обеспечение автомобилями необходимой модификации — 822,3 млн рублей для 1755 застрахованных лиц. Также Фонд оплатил медицинский и бытовой уход за застрахованными лицами (общая сумма — 43,2 млн рублей), профессиональное обучение и получение дополнительного профобразования (2,7 млн рублей), расходы на ремонт автомобилей и приобретение горючего, отпуск пострадавших и пр. (524,1 млн рублей).

Схема получения средств для возмещения дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию проста и отработана. Нужно подать заявление и документы в территориальный орган Фонда. В течение десяти дней принимается решение по каждому случаю. Далее в течение трёх дней заявитель получает уведомление о принятом решении, 20 дней — срок предоставления компенсации. Направление на обеспечение средствами реабилитации в организацию, отобранную в установленном порядке, выдается через 15 дней после принятия вышеуказанного решения.

Листок нетродоспособности Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Но, кроме финансовой помощи, ФСС ставит перед собой задачу комплексной реабилитации тех, кто пострадал от несчастного случая на производстве. Это предполагает восстановление здоровья, поддержку при социальной интеграции и дальнейшее трудоустройство. Первая часть состоит из медицинской помощи, психотерапии и реабилитации. Далее следуют социальная адаптация и переобучение, финальной же частью становится новая трудовая деятельность.

В комплексной реабилитации вокруг пострадавшего задействуется целая цепочка участников, принимающих участие в его восстановлении. Помимо Фонда социального страхования и его центров реабилитации, это — учреждения здравоохранения, медико-социальной экспертизы, профсоюзы, службы занятости и работодатели. Стоит отметить, что для социальной реабилитации Фонд решает такие сложные задачи, как оснащение современными техническими средствами, соответствующими медицинским показанием, а также обустройство среды обитания пострадавшего — например, установку пандусов и поручней. Всеми процессами от несчастного случая до выхода на работу управляет работник Фонда, осуществляющий организацию всего реабилитационного процесса, так называемый реабилитационный менеджер.

Ежегодно уровень возвращения к работе после реабилитации растёт. В Фонде считают эффективной реабилитацию, которая позволяет избежать инвалидности у пострадавшего. В тяжёлых случаях, когда инвалидность неизбежна, Фонд прорабатывает комплекс мер, который должен сохранить человека в активной жизни. Таким образом Фонд решает целый комплекс задач — от эффективной профилактики до максимально полной реабилитации, если несчастного случая все-таки избежать не удалось

К труду готов! Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для справки. Всего за период с 2000 года по 2018 год на медицинскую, социальную, профессиональную реабилитацию пострадавших Фондом социального страхования было направлено свыше 88,1 млрд рублей. И с каждым годом эти расходы растут. В 2018 году они составили более 10 607,7 млн рублей, что составляет 10,8% от всей структуры расходов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2018 год.