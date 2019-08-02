Ульяновск, , 16:46 — REGNUM

В городе Барыш Ульяновской области планируют реконструировать канализационные очистные сооружения и построить административное здание для персонала с лабораторией. Соответствующее извещение о разработке проектной документации опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает ОГКП «Ульяновский областной водоканал». Победитель открытого конкурса должен будет провести изыскательские и проектные работы для реконструкции канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций с сетями канализации в городе Барыш. Начальная стоимость контракта составляет 25 млн рублей, работы должны быть завершены до 1 декабря 2019 года. Средства выделяются в виде бюджетной субсидии.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет провести лабораторные исследования загрязненного бытового, разработать и согласовать схему водоотведения Барыша с предложениями по реконструкции, провести инженерные изыскания, разработать проектную документацию по реконструкции и получить положительное заключение государственной экспертизы.

Проектом предусмотрена реконструкция системы канализации города Барыша, включающая реконструкцию канализационных очистных сооружений, сбросного коллектора, насосных станций, напорных и самотечных трубопроводов канализации и строительство административного здания с лабораторией. Кроме того, проектировщики должны предусмотреть двухуровневую систему управления сооружений водоотведения, включающую в себя щиты управления на отдельных сооружениях, диспетчерский пункт управления на территории станций, единую диспетчерскую службу.

Отметим, Барыш расположен в притоке Суры, которая впадает в Волгу.

Напомним, назначение канализационных очистных сооружений — сбор бытовых стоков от населения, предприятий и прочих объектом; транспортировка стока от абонентов до реконструируемых очистных сооружений; очистка стоков и сброс очищенных стоков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее также был объявлены конкурсы по разработке проектной документации и проведении инженерных исследований для реконструкции очистных сооружений на Левобережье и Правом берегу Ульяновска.

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