Москва, , 16:43 — REGNUM

МЧС России планируется наделить правом распределения бюджетных средств при чрезвычайных ситуациях. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минфином, опубликован 2 августа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, министерство будет наделено «полномочиями главного распорядителя бюджетных средств при реализации мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций».

Предполагается, что МЧС сможет контролировать доведение финансовой помощи до пострадавших граждан, включая обеспечение мерами социальной поддержки лишившихся жилья в результате чрезвычайных происшествий.

Также в ведении министерства будет находиться перечисление трансфертов из федерального бюджета в бюджеты пострадавших в результате ЧС регионов, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Как следует из пояснительной записки, проект постановления был разработан по поручению президента и правительства по результатам совещания под председательством министра финансов Антона Силуанова от 6 марта 2019 года, а также с учётом письма Счётной палаты от 5 июня 2019 года.