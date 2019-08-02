Ялта, Крым, , 16:36 — REGNUM

Во второй половине 2022 года в Ялте должны построить тоннельный водовод на глубине 200−900 метров. Об этом 2 августа на совещании по проблемным вопросам городского округа Ялта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, подрядчиком строительства стало ООО «ТоннельГеоСтрой» из Санкт-Петербурга.

«Контракт заключен. Есть победитель торгов — «ТоннельГеоСтрой» из Санкт-Петербурга, который делает коллектор в Симферополе. Финансирование осуществляется за счёт федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя — 8,557 млрд рублей», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, после перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году на полуострове обострились проблемы с водой. В 2018 году стало известно, что вода в ряде городов и сёл северной части полуострова сильно минерализирована и необходимы срочные меры по её очистке.

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