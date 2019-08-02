Москва, , 16:31 — REGNUM

Россельхознадзор выявил несоответствие установленным нормам качества двух препаратов, которые используются в ветеринарии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Домашний питомец

Речь идёт о препарате «Кальция хлорид 10% раствор для инъекций» производства ООО «СПАЗ-фарм» (Саратовская область); серия 0010219, срок до февраля 2021 года. А также о лекарстве «Кортексон ретард» производства «Laboratorios SYVA s.a.u.» (Испания), серия 601 112, срок годности до ноября 2019 года.

Указанные серии препаратов изъяты из обращения.

Саратовский препарат не соответствует нормам качества по «содержанию кальция хлорида», а испанский — по показателю pH.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что граждане России получат возможность проверять легальность лекарственных препаратов по мобильному приложению. Данная система заработает в полную силу к концу 2019 года, когда будет завершено внедрение системы маркировки лекарств.