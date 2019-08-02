Казань, , 16:15 — REGNUM

Центробанк в июне разместил депозиты на 2,385 млрд рублей в «Тимер банке», который в настоящее время проходит процедуру финансового оздоровления с участием подконтрольного «Ростеху» РФК-банка (Российская финансовая корпорация). Срок депозитов составляет более трёх лет, за пользование этими средствами в июне «Тимер банк» заплатит ЦБ 131 тыс. рублей.

Сейчас депозиты от Центробанка на более чем трёхлетний срок имеет только банк «Траст» на 1,76 трлн рублей. Традиционно санируемым банкам ЦБ предоставляет депозиты по ставке 0,51% годовых на 10 лет. Поскольку достоверно узнать, когда именно были размещены депозиты, невозможно, отмечает «Коммерсантъ», если банк пользовался средствами весь июнь, то ставка составляет 2% годовых, а если только последний день июня — то 0,07%.

Согласно отчётности, вместе с тем на балансе «Тимер банка» в июне появились облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 1,429 млрд рублей, их доходность в настоящее время составляет около 6,5−7,5% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 апреля 2019 года стоимость чистых активов «Тимер банка» по-прежнему имеет знак минус и приближается к 5 млрд рублей. Для сравнения, на начало января 2019 года стоимость активов хоть и была также со знаком минус, но составляла свыше 5,14 млрд рублей, то есть за три месяца ситуация улучшилась примерно на 221 млн рублей.