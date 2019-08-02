Рига, , 16:08 — REGNUM

Около 100 латвийских работодателей стали частью социального движения «Латвия работает» («Latvija strādā»), целью которого является возвращение латвийских граждан в миграции на работу и постоянное проживание в Латвию. Об этом сообщает новостной портал delfi.lv со ссылкой на пресс-релиз координаторов инициативы.

Автором инициативы, которая начала свою работу в 2018 году, стала компания Tele2. Механизм работы данного движения заключается в том, что его участники публично обязуются вернуть на родину как минимум одного мигранта. Взамен руководители инициативы предоставляют работодателю информацию о способах привлечения соотечественников из-за границы, а также поддержку по внутренней и внешней коммуникации.

Всего планируется вернуть как минимум 1000 рабочих, которые сейчас либо проходят обучение, либо уже работают за рубежом. За год работы инициативы ее участники смогли вернуть в Латвию 130 человек. Из, как пишет Delfi, 170 тыс. человек. На данный момент 19 из 100 участников выполнили свои обязательства. Среди лидеров по количеству вернувшихся — Национальные вооруженные силы Латвии. С целью работать в рядах НВС из-за границы вернулось 32 человека.

В основном работа предлагается в банковской и финансовой сфере, а также ИТ-технологий и в сфере общественного питания. Больше всего рабочих мест по инициативе предлагают в Риге и Курземе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент официально в Латвии проживают 1 913 900 человек, однако, по прогнозу ООН, этот показатель уменьшится на 28% и уже в 2050 году составит 1,479 млн человек, а в 2100 году — 1,114 миллиона.

Сложная социально-экономическая ситуация в стране стимулирует массовую миграцию экономически активных жителей — потенциальных родителей. В год Латвия теряет по 20−25 тысяч человек, и поток людей, покинувших страну в поисках достойной жизни, не снижается.

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