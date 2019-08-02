Москва, , 16:05 — REGNUM

По итогам проверки деятельности учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций (в настоящее время Министерству науки и высшего образования Российской Федерации), выявлены нарушения в сфере выплат заработной платы в отношении 42 сотрудников научных организаций. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

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Общая сумма просроченной задолженности, которая в настоящее время погашена, составила 12,5 млн рублей.

Так, средства получили работники ФГБУ «Хабаровский организационно-методический отдел Дальневосточного отделения Российской академии наук», ФГБУ «Северо-Восточный организационно-методический центр Дальневосточного отделения Российской академии наук», ФГБУ «Управление капитального строительства Сибирского отделения Российской академии наук», ФГБУ НО «Экспериментальное хозяйство Сибирского отделения Российской академии наук».

В надзорном ведомстве отметили, что учреждения проходят процедуру ликвидации. ФАНО России вынесено представление, его правопреемник Минобрнауки РФ контролирует восстановление прав граждан.

ИА REGNUM напоминает, в апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на повышение зарплат ученых правительство направит дополнительно 5,3 млрд рублей.