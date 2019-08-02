Цхинвал, , 15:59 — REGNUM

Реализацию проектов в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии обсудили на совещании под председательством президента республики Анатолия Бибилова, сообщили 2 августа в пресс-службе главы государства.

По его словам, строительство на объектах идет по плану. Однако отстают заявки на финансирование и предоставление документации о выполненных работах. Участники совещания отметили, что в рамках программы проводятся дорожные работы на восьми улицах Цхинвала.

Дорожники также выполняют поставленные задачи на улицах города Квайса и в райцентре Ленингор. В августе планируется завершить ремонт в роддоме Цхинвала, в октябре — строительство водопровода Ванат — Цхинвал.

Кроме того, в Цхинвале ведется строительство детского сада на 160 мест. Участники совещания также обсудили строительство жилых домов в столице.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии до конца 2022 года жителям республики планируется выделить более 700 квартир.

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