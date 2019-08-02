Сеул, , 15:56 — REGNUM

Южнокорейская автомобилестроительная компания Ssangyong Motor планирует сотрудничать с индийской компанией Mahindra Group. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Известно, что ранее индийская компания приобрела платформу Ssangyong Tivolli, а также выпустила на ее основе кроссовер Mahindra XUV300.

«Компания Mahindra закупает детали для кроссовера у совместного индийского предприятия. Мы планируем сравнить стоимость деталей, произведенных в Индии и в Южной Корее, если стоимость деталей в Индии окажется меньше, то мы намерены закупать детали там», — сообщили представители компании.

Известно, что в 2021 году Ssangyong Motor и Mahindra Group планируют заняться совместной разработкой электромобилей и силовых агрегатов.

По предварительным данным, новый электромобиль будет производиться на заводе Ssangyong Motor, расположенном в городе Пхентхек.

Известно, что продажи компании на внутреннем рынке выросли на 9%, до 55 950 единиц, однако за рубежом, напротив, сократились на 8%, до 14 327 единиц.

Тем не менее в первом полугодии Ssangyong Motor зафиксировала операционные убытки в размере 76,9 млрд вон (~$64,03 млн).