Симферополь, , 15:52 — REGNUM

В отношении гендиректора ООО «Сибавтобан» — компании-подрядчика строительства трассы Дубки — Левадки в районе Симферополя возбудили уголовное дело по подозрению в систематической неуплате зарплаты. Об этом ИА REGNUM 2 августа сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

Правосудие (cc) AJEL

«Гендиректор, имея на счетах достаточное количество денежных средств и возможность выплачивать зарплату, не заплатил 446 работникам 53,8 млн рублей в период с декабря 2018 года», — отметили в Следкоме.

Правоохранители изъяли документацию организации и назначили проведение бухгалтерской судебной экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство четырёхполосной объездной дороги на участке Дубки — Левадки под Симферополем началось в феврале 2017 года, движение по участку открыли 7 февраля 2019 года. Стоимость строительства дороги составила — 6,14 млрд рублей.

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