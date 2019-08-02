Москва, , 15:45 — REGNUM

Август для российской валюты начался не самым удачным образом, тому поспособствовало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который на своей пресс-конференции 31 июля не смог дать явных сигналов о дальнейшем смягчении монетарной политики США и снижении процентной ставки, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Учитывая напряженную обстановку и отсутствие ясности у игроков рынка, масла в огонь добавил Дональд Трамп, который анонсировал ввод дополнительных ввозных пошлин в размере 10% на $300 миллиардов китайских товаров. Тем самым заявление Трампа сделало то, что не смог Пауэлл», — отметил эксперт.

Рынки отреагировали на решение Главы Белого Дома незамедлительно. Котировки нефти марки Brent молниеносно упали ниже $62 за баррель. Данное снижение и «бегство от рисков» на финансовых рынках повлекло за собой ослабление национальной российской валюты, которая с легкостью преодолела рубеж в 64 руб. за доллар.

«Взгляды инвесторов в последнюю сессию этой недели будут прикованы к рынку труда США, данные по которому будут опубликованы 2 августа вечером. Учитывая ослабление интереса игроков к рисковым активам, рубль также продолжит свое падение. Поэтому вероятно, что валютная пара USDRUB сегодня будет находиться в диапазоне 64,60−65,10», — полагает Будаев.