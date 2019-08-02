Мурманск, , 15:42 — REGNUM

Компания «Новатэк» завершила перевалку ямальского СПГ в Европу через норвежский порт Хоннингсвог.

Напомним, первая поставка СПГ европейским заказчикам через норвежский порт была оправлена в ноябре 2018 года.

«Всего мы произвели 123 перевалки методом борт-о-борт с начала таких операций в ноябре 2018 года по июнь 2019 года. В будущем перевалку борт-о-борт мы будем осуществлять вблизи территории Мурманска», — цитирует заместителя председателя правления «Новатэк» Марка Джитвэя издание «Нефть и Капитал».

Как сообщало ИА REGNUM, компания планировала создать перевалочный пункт СПГ на острове Кильдин (Мурманская область) к концу октября 2019 года. А в 2023 году «Новатэк» рассчитывает запустить перевалу и хранение газа на плавучих комплексах. Для этого в Ура-губе будет создан хаб стоимостью свыше 70 млрд рублей.

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