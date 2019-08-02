Ханой, , 15:34 — REGNUM

Правительства Индонезии и Вьетнама намерены достичь объема двусторонней торговли в размере 10 млрд долларов США в 2020 году. Об этом, как сообщает Antaranews, заявил посол Индонезии во Вьетнаме Ибну Хади.

«В этом году объем торговли между Индонезией и Вьетнамом может составить около 9,6−9,8 млрд долларов США. Таким образом, к 2020 году цель в 10 млрд долларов США может быть достигнута», — заявил с оптимизмом посол Индонезии во Вьетнаме.

По его словам, общий объем торговли между странами в 2018 году увеличился примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 8,45 млрд долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии во Вьетнаме Ибну Хади заявил, что страна должна повысить свою конкурентоспособность, чтобы не отставать и продолжать конкурировать с Вьетнамом.

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