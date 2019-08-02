Москва, , 15:33 — REGNUM

В 2018 году российские «дочки» крупнейших люксовых брендов продемонстрировали рост выручки, несмотря на стагнацию доходов населения. Это объясняется устойчивостью спроса на брендовые товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила сооснователь одного из маркетплейсов брендовой одежды Заира Келигова.

«Выручка люкса по стране растет из-за подорожания товаров. Доходы остаются на прежнем уровне, и потребительская корзина не растёт», — заявила Келигова.

По её словам, в сегменте люкс средний чек в настоящее время составляет 25−35 тыс. рублей. Основная часть его пользователей живут в городах-миллионниках: например, наиболее активная аудитория нашего сервиса из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Покупатели стали внимательнее считать свои деньги — доходы не растут, а носить бренды по-прежнему хочется. Люди более осознанно относятся к покупкам: лучше купить меньше одежды и аксессуаров, но хорошего качества», — отметила она.

При этом люкс всё чаще покупают онлайн, а не офлайн — люди стали ценить свое время, отметила Келигова.

«Они уже хорошо знают свой размер у того или иного премиум-бренда, знакомы с качеством их вещей — время на покупку составляет 5−10 минут», — пояснила она.

Люкс и премиум занимают 10% всего рынка моды в России, и этот сегмент исторически менее других подвержен изменениям.

«Даже после кризиса 2015 года, когда из-за падения рублевых зарплат многие временно отказались от покупок роскоши, рынок восстановился очень быстро. Наш регион привлекателен для брендов: сократив поездки за границу, россияне стали больше покупать люкс на родине — в бутиках и онлайн. Растет количество туристов, которые приезжают к нам на шопинг. Например, по данным Росстата, в 2017 году из Китая в Россию приехали почти 1,478 млн туристов, что на 15% выше уровня 2016 года», — указала Келигова.

По данным РБК, российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 году показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом. Так, почти на миллиард рублей выросла годовая выручка Dior (рост составил 935 млн рублей) и Tiffany (852 млн рублей). Больше всех по итогам прошлого года в России заработал бренд Chanel.