Анадырь, , 15:23 — REGNUM

Юрий Кругликов — студент базовой кафедры энергетики Чукотского филиала СВФУ им. Аммосова. В 2018—2019 учебном году Юрий принял участие во всероссийской студенческой олимпиаде «Я — профессионал» по направлению «Электро‑ и теплоэнергетика» и стал одним из ее победителей. Несмотря на большую конкуренцию, Юрию Кругликову удалось продемонстрировать высокий уровень знаний и войти в число лучших студентов страны в своей профильной отрасли.

Юрий Кругликов Пресс-служба олимпиады «Я – профессионал»

Олимпиада проводится второй год подряд, однако студент из Чукотки впервые становится победителем: другие участники из региона пробовали свои силы, но не смогли успешно пройти все этапы состязаний.

О себе Юрий говорит коротко — к учебе относится очень ответственно, с удовольствием занимается научной работой, в этом году переходит на четвертый курс. В академическом «багаже» у студента несколько выступлений с докладами на интересующую его тему: «Способ определения места несимметричного короткого замыкания на линии электропередачи». Теперь среди достижений Юрия Кругликова есть и диплом олимпиады «Я — профессионал».

«Я выбрал сферу энергетики, потому что меня вдохновил школьный учитель физики, интересно рассказывавший о своем предмете. Кроме того, энергетика — престижная специальность, в которой я всегда смогу найти работу. Об олимпиаде «Я — профессионал» я узнал в вузе от преподавателей, решил зарегистрироваться и проверить свои способности. Это мой первый опыт участия в конкурсах такого масштаба — до этого были только локальные мероприятия. Поэтому я особенно горжусь своей победой», — рассказывает Юрий Кругликов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018—2019 году на олимпиаду «Я — профессионал» поступило более полумиллиона регистраций от студентов и выпускников со всей страны. Состязания проводилась по 54 направлениям, от гуманитарных и естественнонаучных до инженерных и технических.

Дипломантами олимпиады стали 3 472 участника. Среди них 106 золотых, 139 серебряных и 190 бронзовых медалистов, 952 победителя и 2085 призеров. Дипломанты получают различные бонусы: льготы при поступлении в магистратуры и аспирантуры ведущих российских вузов, стажировки в крупных компаниях. Золотые медалисты получают также денежные премии.