Москва, 2 августа 2019, 15:32 — REGNUM
Те сектора экономики РФ, которые развиваются успешно, не спешат инвестировать свою прибыль внутри государства, так как не считают это особо перспективным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, в России замедлился прирост реальной заработной платы населения, но в то же время уменьшились темпы падения реальных доходов. В мае и июне 2019 года прирост реальной заработной платы в годовом выражении замедлился до 1,6−2,3%, хотя в апреле было зафиксировано повышение, связанное с разовыми выплатами. Во втором квартале прирост реальной заработной платы оценивается в 2,3%.
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