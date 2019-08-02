Москва, , 15:32 — REGNUM

Те сектора экономики РФ, которые развиваются успешно, не спешат инвестировать свою прибыль внутри государства, так как не считают это особо перспективным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев.

«Рост нашей экономики носит уникальный характер — он происходит в условиях падения реальных располагаемых доходов населения, а также сокращения пропорциональной доли накопления (инвестиций) в ВВП, — сказал он. — Разумеется, есть сектора, которые неплохо развиваются, один Сбербанк в прошлом году показал прибыль более 800 млрд рублей, но это слабо сказывается на экономике в целом. Накопленные средства не вкладываются в экономику, так как владельцы капитала не считают это особо перспективным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, в России замедлился прирост реальной заработной платы населения, но в то же время уменьшились темпы падения реальных доходов. В мае и июне 2019 года прирост реальной заработной платы в годовом выражении замедлился до 1,6−2,3%, хотя в апреле было зафиксировано повышение, связанное с разовыми выплатами. Во втором квартале прирост реальной заработной платы оценивается в 2,3%.

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