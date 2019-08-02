Москва, 2 августа 2019, 15:22 — REGNUM
Начиная с 2013 года темпы роста экономики РФ оказываются ниже среднемировых, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов МВФ, которые сохранили свой прогноз относительно роста ВВП РФ на уровне 1,2%.
При этом он уточнил, что шумовым фоном к этому процессу выступают победные реляции о невероятных успехах и национальном возрождении, однако на практике заметить результаты этого возрождения не так уж просто.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты Deutsche Bank прогнозируют рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году на уровне 1,8%. В то же время уровень инфляции в России на конец 2019 года составит 4,1%.
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