Москва, , 15:22 — REGNUM

Начиная с 2013 года темпы роста экономики РФ оказываются ниже среднемировых, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов МВФ, которые сохранили свой прогноз относительно роста ВВП РФ на уровне 1,2%.

«Рассматриваемый прогноз вполне реалистичен, — сказал Григорьев. — Собственно, различные российские ведомства вроде МЭР в своих докладах признают это сами, буквально пересказывая исследования и оценки МВФ, Всемирного банка и прочих международных организаций. Небольшие темпы роста — отличительная черта в новейшей, посткризисной (имеется в виду период 2007—2009) экономической истории. Другое дело, что здесь Россия оказывается рекордсменом. Начиная с 2013 года темпы роста нашей экономики оказываются ниже среднемировых. Это означает, что мы не только остаёмся на прежних позициях, но стремительно теряем даже их, скатываясь в страны-аутсайдеры».

При этом он уточнил, что шумовым фоном к этому процессу выступают победные реляции о невероятных успехах и национальном возрождении, однако на практике заметить результаты этого возрождения не так уж просто.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты Deutsche Bank прогнозируют рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году на уровне 1,8%. В то же время уровень инфляции в России на конец 2019 года составит 4,1%.

Читайте ранее в этом сюжете: Deutsche Bank ожидает роста ВВП России на уровне 2% в 2020 году