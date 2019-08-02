Бишкек, , 15:18 — REGNUM

В январе — июне 2019 года промышленность Киргизии произвела продукции на сумму более 127,5 млрд сомов (117,4 млрд рублей), при росте производства на 19,7%. Об этом говорится в отчете госкомитета промышленности, энергетики и недропользования республики по итогам первого полугодия.

Удельный вес промышленности в общем объеме ВВП Киргизии в этот период достиг 22,6%. Для сравнения, в первой половине 2018 года этот показатель составлял 20,1%.

Рост объемов производственных показателей в промышленном секторе обусловлен увеличением производства основных металлов на 51%, добычи металлических руд на 44%, угля — на 22,6%, сырой нефти и природного газа — на 14%, а также ростом производства текстиля — на 15%.

В июне удалось возобновить выпуск промышленной продукции на 45 предприятиях, но при этом простаивали еще 17 предприятий.

Отмечается, что все области Киргизии смогли обеспечить положительные темпы роста в промышленном производстве.

При этом по Иссык-Кульской области темп роста самый высокий — 160%. Таких показателей удалось достигнуть благодаря увеличению добычи золота на руднике «Кумтор», предприятия которого в первом полугодии произвели продукции на сумму 60 млрд 702,3 млн сомов (около 55,9 млрд рублей).