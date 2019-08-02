Бишкек, , 15:16 — REGNUM

В июле 2019 года налоговая служба Киргизии собрала 6 млрд 747,1 млн сомов (6 млрд 211,3 млн рублей) налогов и платежей, перевыполнив план на 2,2%. Об этом сообщает пресс-служба налогового ведомства.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года поступление налогов выросло на 754,4 млн сомов (694,5 млн рублей) или на 12,6%.

Также в июле 2019 года собрано 2 млрд 512,5 млн сомов (2 млрд 313 млн рублей) страховых взносов, что превышает плановые показатели на 3,3%. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года этот показатель увеличился на 266,2 млн сомов (245 млн рублей) или на 11,8%.

При этом сформировавшийся по итогам первой половины 2019 года недобор по налогам в сумме 1 млрд 517,4 млн сомов (1 млрд 396,9 млн рублей) и страховым взносам в сумме 750,1 млн сомов (690,5 млн рублей) удалось сократить на 147,1 млн сомов (135,4 млн рублей) и на 79,7 млн сомов (73,4 млн рублей), соответственно.