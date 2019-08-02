Ташкент, , 14:53 — REGNUM

Убытки национальной холдинговой корпорации «Узбекнефтегаз» с начала года составили 1,8 трлн сумов ($212 млн), что связано с низкой стоимостью бензина в республике. Об этом заявил заместитель председателя правления корпорации Улугбек Ашуров, сообщает 2 августа издание «Подробно.uz».

По его словам, для ликвидации убытков стоимость бензина необходимо увеличить на 15%, до 4602 сумов ($0,53) за литр, стоимость дизельного топлива — на 25%, до 6 014 сумов ($0,69) за литр.

Ашуров добавил, что цены на топливо повысятся с 15 августа 2019 года. По его мнению, это обеспечит бесперебойные поставки горюче-смазочных материалов населению и предприятиям.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 августа 2019 года стоимость газа и электроэнергии в Узбекистан вырастет на 19% и 18% соответственно. Прежняя стоимость бензина и дизельного топлива в республике была установлена 1 ноября 2018 года.

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