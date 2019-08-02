Нижневартовск, Югра, 2 августа 2019, 14:49 — REGNUM
В Нижневартовске (ХМАО) по решению суда снесут разрушенное здание бывшего детского сада «Мишутка». Собственник здания должен сравнять руины с землёй за полгода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.
Здание детского сада «Мишутка» обрушилось в начале июня 2010 года. Причина — провалившиеся перекрытия между вторым и третьим этажом. На тот момент здание принадлежало другому собственнику — детсад закрылся в период спада рождаемости. Новый владелец сдавал помещения в аренду. Обрушение произошло в пустующем крыле, поэтому никто не пострадал.
Снести здание не удавалось почти 10 лет — переговоры с владельцем положительного результата не приносили. Администрация Нижневартовска в итоге подала в суд на собственника, выиграла в суде с иском о расторжении договора аренды земельного участка и прекращения права собственности владельца на нежилое помещение. Кроме того, согласно вердикту владелец здания должен был снести его подчистую. Однако собственник, не согласный с таким решением, подал апелляцию в вышестоящий суд.
Однако решение суда первой инстанции признано правомерным и оставлено без изменений. Сейчас собственник должен подготовить проект сноса объекта, а затем освободить земельный участок от руин.