Нижневартовск, Югра, , 14:49 — REGNUM

В Нижневартовске (ХМАО) по решению суда снесут разрушенное здание бывшего детского сада «Мишутка». Собственник здания должен сравнять руины с землёй за полгода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Сегодняшний вид бывшего детского сада «Мишутка» Пресс-служба горадминистрации Нижневартовска

Здание детского сада «Мишутка» обрушилось в начале июня 2010 года. Причина — провалившиеся перекрытия между вторым и третьим этажом. На тот момент здание принадлежало другому собственнику — детсад закрылся в период спада рождаемости. Новый владелец сдавал помещения в аренду. Обрушение произошло в пустующем крыле, поэтому никто не пострадал.

Снести здание не удавалось почти 10 лет — переговоры с владельцем положительного результата не приносили. Администрация Нижневартовска в итоге подала в суд на собственника, выиграла в суде с иском о расторжении договора аренды земельного участка и прекращения права собственности владельца на нежилое помещение. Кроме того, согласно вердикту владелец здания должен был снести его подчистую. Однако собственник, не согласный с таким решением, подал апелляцию в вышестоящий суд.

«Основным мотивом апелляционной жалобы собственника было то, что он намерен продолжить реконструкцию, завершить строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Просил суд принять его доводы, что у него были материальные и технические трудности для осуществления проекта», — пояснила заместитель начальника юридического управления администрации Нижневартовска Юлия Смага.

Однако решение суда первой инстанции признано правомерным и оставлено без изменений. Сейчас собственник должен подготовить проект сноса объекта, а затем освободить земельный участок от руин.