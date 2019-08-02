Липецк, 2 августа 2019, 14:38 — REGNUM
Низкий уровень заработной платы назвал врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов одной из главных проблем Липецкой области в целом и Грязинского района в частности. Вопрос обсуждался в ходе встречи главы региона с работниками предприятий города Грязи 2 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Глава региона отметил, что Грязинский район сегодня — единственный в области, где отсутствуют проблемы с водоснабжением и водоотведением, достойные учреждения культуры, решены вопросы благоустройства. Но главная проблема — уровень оплаты труда — пока не решена.
На встречу с главой региона пришло несколько десятков сотрудников грязинского пищевого комбината — это крупное предприятие с современным оборудованием, насчитывающее около 400 человек квалифицированного персонала. В числе проблем, требующих внимания главы региона, на встрече была названа ситуация с дорогами. Глава района Владимир Рощупкин заверил, что НЛМК выделил 10 тысяч тонн шлака и в ближайшее время начнётся отсыпка дорог.
Еще одна проблема — ситуация в медицине: люди жаловались, что служба скорой помощи в райцентре работает не достаточно оперативно, в больнице не хватает кардиологического отделения. Глава региона дал соответствующие поручения заместителю главы администрации области Александру Ильину и главе Грязинского района Владимиру Рощупкину.
Также глава региона встретился с сотрудниками культиваторного завода — сегодня одного из лидеров рынка почвообрабатывающей техники. В числе проблем на встрече отмечалась нехватка детских площадок.