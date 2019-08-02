Липецк, , 14:38 — REGNUM

Низкий уровень заработной платы назвал врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов одной из главных проблем Липецкой области в целом и Грязинского района в частности. Вопрос обсуждался в ходе встречи главы региона с работниками предприятий города Грязи 2 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Глава региона отметил, что Грязинский район сегодня — единственный в области, где отсутствуют проблемы с водоснабжением и водоотведением, достойные учреждения культуры, решены вопросы благоустройства. Но главная проблема — уровень оплаты труда — пока не решена.

Игорь Артамонов встретился с работниками предприятий города Грязи Пресс-служба администрации Липецкой области

«Низкие зарплаты — одна из главных проблем не только вашего района, но и региона в целом. Мы сейчас активно работаем над изменением ситуации. Будем приглашать собственников предприятий и обсуждать, что они могут сделать с точки зрения повышения заработной платы и чем мы можем им помочь. Например, выделить субсидии на новое оборудование, чтобы продукция была более конкурентоспособной. Будем эту работу вести», — отметил Игорь Артамонов.

На встречу с главой региона пришло несколько десятков сотрудников грязинского пищевого комбината — это крупное предприятие с современным оборудованием, насчитывающее около 400 человек квалифицированного персонала. В числе проблем, требующих внимания главы региона, на встрече была названа ситуация с дорогами. Глава района Владимир Рощупкин заверил, что НЛМК выделил 10 тысяч тонн шлака и в ближайшее время начнётся отсыпка дорог.

«Мы сегодня посмотрели, какие дороги в новых жилых районах и приняли решение увеличить финансирование. Там, где непролазная грязь, нужно всё отсыпать, чтобы люди могли нормально пройти и проехать», — сказал Артамонов.

Еще одна проблема — ситуация в медицине: люди жаловались, что служба скорой помощи в райцентре работает не достаточно оперативно, в больнице не хватает кардиологического отделения. Глава региона дал соответствующие поручения заместителю главы администрации области Александру Ильину и главе Грязинского района Владимиру Рощупкину.

«Качество медицины для нас очень важно. Мы сейчас анализируем работу главврачей. Если они не могут организовать достойное оказание медицинской помощи, то будем их менять на более квалифицированных специалистов. Каждый раз, когда вижу жалобы по медицине, строго реагирую», — сказал Игорь Артамонов.

Также глава региона встретился с сотрудниками культиваторного завода — сегодня одного из лидеров рынка почвообрабатывающей техники. В числе проблем на встрече отмечалась нехватка детских площадок.

«По детским площадкам много обращений в каждом районе. Ваш — не исключение, — сказал Игорь Артамонов. — Поступает много жалоб, что в центре Грязей есть детские площадки, а на окраинах нет. Мы приняли решение сделать ещё четыре объекта, в разных районах города».