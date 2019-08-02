Вашингтон, 2 августа 2019, 14:37 — REGNUM
Обмен экономическими ударами между США и Китаем затягивается, а строить предположения по поводу дальнейших действий Дональда Трампа весьма непросто, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 2 августа, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Бутуханов, комментируя заявления властей США и Китая.
Как сообщалось ранее, президент США анонсировал введение с 1 сентября новых 10%-ых пошлин на китайские товары общим объемом 300 млрд долларов. В Пекине заявили, что будут вынуждены принять ответные меры и что вся ответственность за ситуацию ложится на США.