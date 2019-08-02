Улан-Батор, , 14:37 — REGNUM

Перед Улан-Баторской железной дорогой стоит задача по увеличению к 2030 году объёма грузоперевозок в два раза — до 53 млн тонн в год, заявил председатель правления АО «УБЖД» Александр Мишарин на встрече в Улан-Баторе, посвящённой 70-летию предприятия. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

В ходе торжественных мероприятий Мишарин зачитал поздравление генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова в адрес монгольских коллег и пояснил, что запланированному увеличению показателей будет способствовать техническое обновление инфраструктуры, внедрение новейших технологий, использование современного тягового и подвижного состава.

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АО «Улан-Баторская железная дорога» создано в 1949 году на основе соглашения между правительствами СССР и Монголии с равным распределением долей в уставном капитале акционерного общества.

До июля 2004 года полномочия акционера от имени России осуществляло МПС России, затем — Федеральное агентство железнодорожного транспорта. С декабря 2009 года ОАО «РЖД» вступило в права доверительного управляющего российским пакетом акций.