Бишкек, , 14:35 — REGNUM

Согласно данным аналитиков ООН, к 2050 году запасы воды в Чуйской области Киргизии уменьшатся на 25%, а к 2100 году — уже на 50%. Об этом на пресс-конференции заявил завотделом агропромышленного комплекса и экологии аппарата правительства Алмаз Жээналиев.

В то же время чиновник отметил о том, что киргизстанские власти намерены обеспечить все села республики питьевой водой уже к 2025 году.

«По питьевой воде и ирригации у нас есть программы. Однако у нас отсутствует единый подход к управлению водными ресурсами. Существуют только отраслевые программы. Нужно знать, какой запас воды, какого она качества. Для управления водными ресурсами создано отдельное агентство. Оно будет разрабатывать стратегию развития», — подытожил он.