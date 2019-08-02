Севастополь, , 14:30 — REGNUM

Севастопольское «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» ищет нового подрядчика строительства канализационных очистных сооружений «Южные», на которых пропало почти 3 млрд рублей. Данная информация размещена на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные», Севастополь, — указано в объявлении. — Начальная цена — 6 721 333 514 рублей», — указано в документе.

Оплата контракта будет производиться в течение трех лет: в 2019 году — 2,8 млрд рублей, в 2020 году — 1,7 млрд рублей, в 2022 году — 2,2 млрд рублей. Заявки принимаются до 19 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Севастополя перечислило более двух миллиардов рублей аванса на расчётный счёт подрядчика КОС «Южные» в ПАО «ОФК БАНК», у которого была отозвана лицензия на ведение банковских операций. Позже замминистра экономического развития России Сергей Назаров заявил, что вероятность возврата денег не высокая. По данным прокуратуры, между заказчиком реконструкции ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства города Севастополя» и подрядчиком «Биотехпрогресс» было подписано дополнительное соглашение к госконтракту, в соответствии с которым исключено условие об обязательном казначейском сопровождении контракта. По данным следствия, это привело к перечислению средств в «лопнувший» банк.

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