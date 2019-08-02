Хараре, , 14:35 — REGNUM

Правительство Зимбабве полностью отменило законодательство, которое дает зимбабвийцам привелегию на приобретение иностранных компаний и контроль над ними, передает ВВС Africa.

Закон о коренизации требует, чтобы все компании в стране по крайней мере на 51% контролировались черными гражданами Зимбабве.

В прошлом году в попытке привлечь иностранные инвестиции закон был упразднен во всех секторах горнодобывающей промышленности, кроме алмазного и платинового.

Теперь закон отменили и для двух оставшихся секторов.