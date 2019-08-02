Ашхабад, , 14:21 — REGNUM

В столице Туркмении состоялось заседание круглого стола по теме «Значимость международного сотрудничества в развитии возобновляемой энергетики», пишет «Туркменистан сегодня».

Участие в форуме приняли представители туркменского МИДа, министерства энергетики, министерства сельского хозяйства и других ведомств, а также специалисты Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, ОБСЕ, ПРООН и Всемирного банка.

Они отметили, что Туркмения располагает благоприятными условиями для использования солнечной и ветровой энергии.

Участники форума обсудили вопросы и проблемы, касающиеся разработки Плана развития возобновляемой энергетики для Туркмении до 2030 года, а также ход реализации проектов в области возобновляемых источников энергии совместно с международными организациями и донорами, в том числе в ключе государственно-частного партнерства.