Самара, , 14:16 — REGNUM

В связи с неэффективностью в Самаре досрочно завершена программа «Комплексное развитие моногородов», 2 августа сообщает ГТРК «Самара».

В эту программу, помимо Самары, также входили города Тольятти и Чапаевск.

После проведения проверки аудиторы сделали заключение о том, что жизнь городов не стала лучше. Более того, специалисты выявили в этих городах уменьшение предпринимательской активности, рост безработицы и снижение зарплат.

Кроме этого, специалисты зафиксировали увеличение оттока жителей из данных городов в другие регионы в поисках лучших условий жизни.

А зарплата сотрудников фонда была сопоставима с бюджетами подшефных городов и составляла самую большую статью расходов фонда.

За три года с 2017 г. по 2020 г. программой было предусмотрено выделение финансирования моногородов на сумму более 25 млрд. рублей.

Напомним, что паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» был утвержден в ноябре 2016 года. Ключевой целью программы было названо снижение зависимости моногородов от работы градообразующих предприятий и создание новых, не связанных с такими предприятиями рабочих мест.