Инчхон, Южная Корея, , 14:19 — REGNUM

В южнокорейском Инчхоне в море выпустили 1,49 млн мальков корейского морского окуня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

По их ловам, рыб выпустили сегодня, 2 августа, в районе островов Ёнджон, Ёню, Муи, территориально входящих в состав города Инчхон.

Известно, что цель выпуска мальков — восстановить, сокращающиеся рыбные ресурсы.

Ранее, 1 августа, в море выпустили 1,4 млн мальков азиатского парахлита, а в мае текущего года — 20 тонн раковин моллюсков.

«Из-за изменения морской среды рыбные ресурсы в Желтом море сокращаются и многие рыбаки начинают испытывать трудности, — сообщил мэр города Инчхона. — Мы продолжим работать над проектами по восстановлению рыбных ресурсов».