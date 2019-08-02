Инчхон, Южная Корея, 2 августа 2019, 14:19 — REGNUM
В южнокорейском Инчхоне в море выпустили 1,49 млн мальков корейского морского окуня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.
По их ловам, рыб выпустили сегодня, 2 августа, в районе островов Ёнджон, Ёню, Муи, территориально входящих в состав города Инчхон.
Известно, что цель выпуска мальков — восстановить, сокращающиеся рыбные ресурсы.
Ранее, 1 августа, в море выпустили 1,4 млн мальков азиатского парахлита, а в мае текущего года — 20 тонн раковин моллюсков.
«Из-за изменения морской среды рыбные ресурсы в Желтом море сокращаются и многие рыбаки начинают испытывать трудности, — сообщил мэр города Инчхона. — Мы продолжим работать над проектами по восстановлению рыбных ресурсов».