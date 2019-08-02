Вольск, Саратовская область, , 14:12 — REGNUM

Нарушение порядка ценообразования при реализации продуктов питания в школе № 5 г. Вольска выявила прокуратура Саратовской области, 2 августа сообщается на сайте ведомства.

Столовая (cc) pxhere.com

Отмечается, что индивидуальный предприниматель реализовывал в школьной столовой питание с превышением установленных максимальных размеров торговых наценок.

Прокуратура Саратовской области «К примеру, готовая продукция: шоколад, кофе, круассаны, пирожные, сок и т.д. (всего 69 наименований) реализовывались с торговыми наценками до 121%».

По данному факту на предпринимателя наложен штраф в размере 25 тыс. рублей по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

«Вопрос соблюдения законодательства в сфере ценообразования на продукты питания находится под постоянным контролем прокуратуры области», — говорится на сайте ведомства.

В ходе проверки подобные правонарушения были выявлены также в Кировском и Ленинском районах г. Саратова.

Напомним, что в мае 2017 года по инициативе прокуратуры Саратовской области были внесены дополнения в Закон Саратовской области «Об образовании в Саратовской области», согласно которым была введена процедура государственного регулирования торговых наценок на продукты, продаваемые в учебных заведениях области.