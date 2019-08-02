Сухум, 2 августа 2019, 13:43 — REGNUM
Представители Программы развития ООН (ПРООН) приступили ко второму этапу развития сельских территорий в Абхазии, передает «Абхазская государственная телерадиокомпания».
Специалист по развитию ПРООН в Абхазии Симон Агрба заявил, что выделенная ранее сумма в размере $900 тыс. была разделена на три района по $300 тыс. В каждом районе в апреле прошел конкурс, в рамках которого было распрямлено $150 тыс.
«Сейчас у нас второй конкурс начинается, где будет разыграно еще $150 тыс.», — добавил Агрба. Таким образом, на втором этапе в трех районах будет распределено $450 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года внешнеторговый оборот Абхазии составил 11,69 млрд рублей, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Читайте также: Объем экспорта из Абхазии за полгода вырос на 29%