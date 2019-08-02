Челябинск, , 13:33 — REGNUM

В Челябинской области уничтожили 1,38 тонн нектаринов, которые были доставлены из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

На рынок продукцию завезли 31 июля через Оренбургскую область. Но в ходе фитосанитарной экспертизы выяснилось, что она заражена вредителями — восточной плодожоркой и калифорнийской щитовкой.

В Челябинской области эти вредители отсутствуют. Чтобы исключить их попадание, было решено уничтожить заражённую партию. 2 августа решение было исполнено на полигоне Увельского утильзавода.