Москва, , 13:24 — REGNUM

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил создать систему космического мониторинга за лесами и устранить нехватку лесников.

«Существующая система борьбы с лесными пожарами менялась, исходя из необходимости оптимизировать расходы на лесоохрану. Сегодня мы видим, что этот подход нужно пересматривать», — цитирует его слова РБК.

«Субъекты не справляются с тушением лесных пожаров, значит, необходимо усилить роль федерального центра в системе мониторинга и тушения пожаров», — пояснил Андрей Турчак.

«Предложения должны быть закреплены законодательно, поэтому в ближайшее время фракции «Единой России» в Госдуме необходимо обсудить их и заняться совершенствованием законодательства. Все инициативы партия будет претворять в жизнь вместе с правительством», — заверил Андрей Турчак.

Конкретно предложения Андрея Турчака предусматривают:

1) Создание единой системы мониторинга за лесами, включающую видео и космический мониторинг, для своевременного обнаружения пожаров. В России на каждого лесного работника приходится до 80 тыс. га, что «априори делает невозможным эффективное управление лесным комплексом», считает Андрей Турчак.

2) Широкое обсуждение вопроса о распределении полномочий между Минприроды и регионами. Сегодня все основные полномочия по борьбе с пожарами закреплены за регионами, при этом средств, необходимых для их эффективного выполнения, на местах недостаточно, в то время как у федерального центра в основном контрольно-надзорные функции, поясняет единоросс.

3) Переход на цифровую модель учета лесного хозяйства. Минприроды должно с помощью современных технологий собирать и обрабатывать в единой системе информацию о лесохозяйственных мероприятиях, лесозаготовках, экспорте, выделении квот на вырубку, электронных торгах и восстановлении лесов. Создание такой системы — это ответственность федеральных органов власти, а не регионов: «Мы понимаем, что раз отдельные представители региональных властей бывают причастны к незаконной охоте, то они могут быть заинтересованы и в незаконной вырубке леса», — считает Андрей Турчак.4) Усиление работы правоохранительных органов по борьбе с «черными лесорубами». Нередко причиной пожаров являются не природные факторы, а деятельность «черных лесорубов», но граждане часто «не сообщают о преступниках, поскольку боятся их», говорит Турчак. Депутаты на всех уровнях «Единой России» будут уделять повышенное внимание «любым сигналам от жителей» и разбираться в ситуациях.

5) Устранение кадрового дефицита штатных лесников, «хотя бы на участках с высоким классом опасности». Минприроды следует проработать этот вопрос, считает секретарь генсовета «Единой России».

6) повышение качества прогнозирования пожаров за счет учета опасности участков различных категорий, а не только анализа погодных условий в целом. Сегодня, по мнению Турчака, эта работа ведется недостаточно эффективно, поэтому нужно оценить, достаточно ли у метеослужб в отдаленных территориях инфраструктуры для качественной оценки ситуации и прогноза.

7) Разработать меры оперативного противопожарного реагирования в каждом регионе, особенно в тех, где идет массовая вырубка леса, «чтобы каждый житель в задымленном населенном пункте элементарно мог получить респиратор, не дожидаясь, когда уровень задымления достигнет критического уровня, так называемого черного неба», — подчеркнул Андрей Турчак.