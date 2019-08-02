Рим, , 13:23 — REGNUM

Намеченная на 4 и 5 августа забастовка работников компаний-операторов итальянских автомагистралей будет самой масштабной в истории, передаёт Sky Tg 24 в пятницу, 2 августа.

Забастовка пройдёт в первые выходные августа, когда значительная часть граждан страны по традиции отправляются на летние каникулы. Температура воздуха, согласно прогнозам метеорологов, на большей части страны будет выше 30 градусов.

Это первая в истории забастовка работников частных компаний, которые управляют итальянскими скоростными дорогами. Во время прежних забастовок на платных дорогах проезд транспорта через пункты контроля осуществлялся свободно — во время же этой забастовки все машины будут перенаправлять к автоматизированным пунктам проезда, что неизбежно приведёт к увеличению и без того немалых очередей.