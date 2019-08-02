Сеул, , 13:57 — REGNUM

Правительство США ввело антидемпинговые пошлины для южнокорейских производителей нефтепроводов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Согласно новым тарифам министерства торговли США, производитель нефтепроводов и сопутствующего оборудования Nexteel будет платить 38,87%, SeAH — 22,7%, а пошлины для других производителей повышены до 29,89%. Вашингтон ввёл подобные меры, чтобы компенсировать слишком низкие цены, из-за которых страдают американские компании. В прошлом году в США из Южной Кореи было импортировано трубопроводов и сопутствующих компонентов на 350 млн долларов.

В Сеуле уже отреагировали на действия США, назвав этот шаг «неконкурентным». Ожидается что повышение пошлин и низкий спрос на продукцию по всему миру окажет негативное влияние на компании, работающие в данном секторе.