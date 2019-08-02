Сеул, , 13:48 — REGNUM

Рабочие крупнейшего южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor недовольны уровнем своих зарплат и намерены выйти на забастовку. В ней примет участие около 84% персонала, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Недовольство рабочих вызвало решение менеджмента о заморозке роста зарплат. В результате, свою работу приостановят 35 тысяч человек по всей стране. Бастующие требуют повышения оклада на 105$ в месяц, а также распределения на всех 30% чистой прибыли. В свою очередь, руководство концерна отказалось идти на уступки, обусловив своё решение трудностями, с которыми сталкивается компания — конфликт с Японией, а также торговая война США и Китая.

Эксперты ожидают, что забастовка негативно повлияет, в частности, на производство внедорожника Hyundai Palisade, сборка которого осуществляется в Ульсане.