Кызыл, , 13:19 — REGNUM

Военнослужащие Центрального военного округа примут участие в строительстве железной дороги Курагино-Кызыл. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЦВО, к проекту будут привлечены подразделения железнодорожных бригад.

Железная дорога (сс) MichaelGaida

«С этой целью сформирован батальон механизации отдельной железнодорожной бригады в Хакасии», — сообщил заместитель командующего войсками ЦВО, генерал-майор Алексей Лемякин.

Он напомнил также, что в 2018 года железнодорожные войска округа построили капитальный мост через Большой Енисей у столицы Тувы. Мост был построен для военных нужд, по нему они добираются до полигона Кара-Хаак, однако используется и местными жителями.

Напомним, в республике возлагают большие надежды на первую железную дорогу, которая свяжет Кызыл с остальной территорией России. Глава Тувы Шолбан Кара-оол ранее заявлял, что железная дорога может открыть новую эпоху в развитии республики.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость проекта составляет около 130 млрд рублей. Протяженность линии — более 400 км.

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