Киров, , 13:16 — REGNUM

Тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Кировской области с 1 сентября снизится на 15,7%. Соответствующее решение приняла региональная служба по тарифам, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Контейнер с мусором Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Так, с начала осени вместо 800,57 рубля за 1 кубометр отходов жители региона будут платить по 674,33 рубля за аналогичный объем. В правительстве напомнили, что с 1 июля тариф уже снижался на 3% в связи с изменением природоохранного законодательства.

Согласно предписанию ФАС от января текущего года, из годовой валовой выручки регоператора исключается часть расходов на транспортирование и захоронение ТКО. При этом оператор может оспорить как предписание ФАС, так и постановление региональной службы по тарифам.

ИА REGNUM напоминает, в июле Верховный суд признал законным постановление министерства энергетики и ЖКХ Кировской области, которое устанавливает начисление платы за услугу обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) с квадратного метра площади жилья, а не с каждого прописанного. Таким образом, на территории Кирова и Кирово-Чепецка, где в первом полугодии плата начислялась с квадратного метра, перерасчёт проводить не будут.