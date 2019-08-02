Анкара, , 18:56 — REGNUM

В декларации, составленной Советом национальной безопасности Турции после заседания, прошедшего под председательством Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, заявляется, что вакуум власти, образовавшийся на протяжении турецко-сирийской границы, представляет угрозу для турецкого народа, по причине чего в рамках обеспечения пограничной безопасности территория будет зачищена от террористов и их пособников. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Совет национальной безопасности Турции подчеркнул: «Мы подтверждаем нашу решимость приложить всевозможные усилия с задействованием всех имеющихся ресурсов для создания «мирного коридора». Отмечается, что и на севере Ирака в приграничной зоне контртеррористические операции «Коготь» и «Коготь-2», направленные против Рабочей партии Курдистана, будут продолжены до победного конца. В декларации также указано, что Турция намерена продолжить свою бескомпромиссную борьбу с такими террористическими организациями, как Рабочая партия Курдистана, Отряды народной обороны, ИГ (организация деятельность которой запрещена в РФ) и движение Фетхуллаха Гюлена как внутри самой Турции, так и за ее пределами.