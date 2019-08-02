Анкара, , 14:05 — REGNUM

Генеральный директор турецкого банка Denizbank Хакан Атеш заявил, что гигант российского банковского сектора Сбербанк передал акции Denizbank банку Emirates NBD, выходящему на ведущие позиции в регионе. Он сказал: «Мы с вами свидетели не просто передачи акций, но и абсолютного рекорда в финансовом секторе». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хакан Атеш отметил: «В тот 22-летний период, когда мир потрясают торговые войны, а регион оказался уязвимым перед лицом экономических трудностей, наши акции 4 раза переходили из рук в руки». Хакан Атеш добавил: «При непосредственной поддержке Сбербанка мы превратили наш банк в базу для инноваций. Я должен сказать, что в том, что Denizbank ассоциируется с инновациями и передовым цифровым банкингом, большую роль сыграло руководство Сбербанка, и, особенно, уважаемый Герман Греф, который всегда нас воодушевлял и поощрял». По его словам, под руководством Сбербанка активы Denizbank выросли на 301%, объемы кредитования — на 291% и объемы вкладов — на 335%.