Чеджу, Южная Корея, , 13:15 — REGNUM

На южнокорейском острове Чеджу планируют построить новый порт. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, вчера, 1 августа представители министерства морских дел и рыболовства рассмотрело план строительство нового порта на острове.

По предварительным данным, на данный проект будет выделено 2,8 трлн вон (~$2,33 млрд), а строительство продлиться до 2040 года.

Известно, что новый Морт будет построен на побережьях таких районов, как Самдо-дон, Конип-дон, Ёндам-дон. Общая площадь порта оценивается в 1,28 млн кв. м., из которых площадь гавани составит 458 тыс. кв.м.

Порт будет оборудован 13 причалами, среди которых девять пассажирских и четыре для круизных судов.