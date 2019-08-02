Нижний Новгород, , 13:00 — REGNUM

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и АО «Теплоэнерго» заключили соглашение о сотрудничестве по ряду направлений. Документ, в частности, позволит энергетикам реализовать IT-проекты в Нижегородской области. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба вуза.

Временно исполняющий обязанности ректора ННГУ Кирилл Марков «Во-первых, мы можем активно развивать наше сотрудничество в сфере образования, реализации совместных образовательных программ, вопросах оптимизации управленческих процессов. Ещё одним перспективным направлением нашего сотрудничества станет организация стажировок и трудоустройства наших выпускников в различных структурных подразделениях Теплоэнерго. Также мы можем успешно сотрудничать и в научном направлении, у нас есть специалисты, занимающиеся исследованиями вопросов повышения качества материалов для производства труб и иного оборудования, задействованного в теплоснабжении и коммунальном хозяйстве в целом. Поэтому мы высоко оцениваем перспективы и успех нашего сотрудничества».

Отмечается, что одним из приоритетных направлений работы для ННГУ и Теплоэнерго станет цифровизация производства и подготовка IT-решений проблем нижегородской энергосистемы. Так, по словам организаторов, этой осенью планируется тематический хакатон, по итогам которого победители смогут воплотить свои проекты в жизнь.

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