Исламабад, , 12:55 — REGNUM

1 августа Статистическое бюро Пакистана сообщило, что инфляция на потребительском рынке в стране в июле достигла 10,3%.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, рост цен увеличился по сравнению с июнем, когда инфляция на потребительском рынке составила 8,9%. В своем отчете Статистическое бюро Пакистана отметило, что инфляция оказывает большое давление на домашние хозяйства в стране. Так, общий рост цен на продукты и безалкогольные напитки составил 7,9%, причем по отдельным позициям, таким как мясо, пшеница, лук, сахар, бобы и картофель рост цен превысил 10%.

Значительным ударом по потребителям и мелкому бизнесу стал значительный рост цен на бензин и газ. За год цены на газ выросли на 143%, а на бензин — на 23%. Премьер-министр Пакистана Имран Хан распорядился остановить рост цен на газ, так как он используется в печах для выпекания лепешек «роти», которые являются основой питания простых пакистанцев. За короткое время цена на «пакистанский хлеб» выросла на половину, во многом, из-за роста цен на газ.