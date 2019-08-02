Тюмень, , 12:43 — REGNUM

В Тюменской области в первом полугодии 2019 года сотрудники прокуратуры выявили 950 нарушений в сфере закупок. По материалам проверок возбуждено три уголовных дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 157 лиц, к административной — 92.

К примеру, прокуратура Тюмени выявила, что управа Восточного городского округа при заключении муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству приняла сомнительную банковскую гарантию. В связи с этим в отношении заместителя руководителя управы прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ («Заключение контракта по результатам определения подрядчика с нарушением объявленных условий определения подрядчика»). По результатам рассмотрения дела антимонопольная служба подвергла чиновника штрафу в размере 15,7 тыс. рублей.