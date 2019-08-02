Нью-Дели, , 14:03 — REGNUM

Компания Amazon откроет онлайн-сервис доставки еды в Индии, что, по мнению специалистов, повысит уровень конкуренции на данном рынке. По сообщениям, компания уже начала подбирать сотрудников для работы в этой сфере.

Стоит напомнить, что в июне 2019 года Amazon прекратил осуществлять доставку продуктов на территории США из-за жесткой конкуренции на рынке.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», онлайн-сервис начнет свою работу с сентября этого года, в преддверии национальных индийских праздников, во время которых, как ожидается, повысится спрос на данный вид услуг.

Отметим, что увеличение среднего класса в Индии поспособствовало росту сферы доставки продуктов через интернет. Исследователи из фирмы RedSeer Consulting заявили, что количество заказов в 2018 году возросло на 176%. Тем не менее, из-за высокой конкуренции со стороны местных компаний, таких как Swiggy и Zomato, возможная прибыльность данного сервиса остается неясной.