Пекин, , 12:23 — REGNUM

Китай и Россия надеются полностью раскрыть потенциал их сотрудничества в сфере торговли соевыми бобами, обеспечив взаимодействия в рамках рыночных правил на долгосрочную перспективу, сообщили в министерстве коммерции Китая, передаёт 1 августа агентство Синьхуа.

В настоящее время большая часть экспорта в Китай соевых бобов из России приходится на российский Дальний Восток. Китай приветствует создание российских баз по производству соевых бобов в Европе, которые бы расширили сотрудничество с Китам, включая экспорт продукции в прибрежные провинции Поднебесной, где развита перерабатывающая промышленность, сообщил пресс-секретарь Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

По словам Гао, это было бы важным шагом по имплементации консенсуса, достигнутого между главами двух государств, направленного за развитие двусторонней торговли между странами.

В 2018 году Китай импортировал из России 817 тыс. тонн соевых бобов из России, что на 64,7% больше, чем годом ранее. В июле 2019 года китайские компании импортировали из России 4,4 тонн соевых бобов морем.

По информации Главного управления таможни КНР, соевые бобы в настоящее время ввозятся в Китай из всех частей России, а теперь это осуществляется также и водным (речным и морским) транспортом.

По данным таможни КНР, двусторонняя торговля между Россией и Китаем в области сельского хозяйства превысило рекордные $5 млрд в 2018 году, что на 28,2% выше, чем годом ранее. Всего Китай импортировал сельхозпродукции из России на $3,21 млрд, что на 51,3% выше, чем в 2017 году.