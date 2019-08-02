Бишкек, , 12:22 — REGNUM

В Киргизии изделия с нагреваемым табаком и никотиносодержащая жидкость теперь относятся к подакцизной группе товаров. Об этом сообщает налоговая служба республики.

Как отмечают в ведомстве, на период проведения мониторинга оборота таких товаров с 1 июля по 31 декабря 2019 года установлена нулевая ставка акцизного налога.

Однако, уже в 2020 году для изделий с нагреваемым табаком будет действовать акциз в размере 610 сомов (554 рубля) за килограмм, в 2021 году — 700 сомов (636 рублей), а с 1 января 2022 года — 800 сомов (727 рублей).

За никотиносодержащую жидкость с 2020 года придется заплатить акцизный налог в размере 1 сом (0,91 рубля) за миллилитр, в 2021 году — 1,25 сома (1,13 рубля), а с 1 января 2022 года — 1,5 сом (1,36 рубля).