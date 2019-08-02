Сеул, , 12:26 — REGNUM

Экспортно-импортный банк Южной Кореи (KEXIM) выпустил на рынке Мексики облигации в иностранной валюте на сумму 7 млрд песо (~$370 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей банка.

Как отметили специалисты, это первый случай, когда иностранная экспортно-кредитная организация получила статус эмитента и выпустила ценные бумаги на мексиканском рынке облигаций.

Ранее статус эмитента получили лишь Центральноамериканский банк экономической интеграции (CABEI) и Межамериканский банк развития (IDB).

Известно, что представители экспортно-импортного банка Кореи тесно сотрудничали с финансовыми властями Мексики с 2018 года.

Срок погашение облигаций, выпущенных на рынке Мексики, составляет 7 лет, а процентная ставка — 7,93%.